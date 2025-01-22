İBB, yarıyıl tatilinde olan 18 yaş altı çocukların tatil boyunca gezmesi için bazı müzeleri ücretsiz olarak ziyarete açtı. T.C. vatandaşları için geçerli olan uygulamadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor. Peki, yarıyıl tatilinde ücretsiz olan müzeler hangileri?