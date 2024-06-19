Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
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Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
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Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.
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MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.
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