Tasmasız gezdirilen doberman dehşet saçtı

Yanımda arkadaşım vardı önce ona saldırdı, 5 dakika kadar yerde sürdürdü kurtarmaya çalıştık olmadı. Arkadaşım sonra duvardan arkaya atladı, sonra benim üstüme geldi köpek ayağımdan kaptı, çok mücadele ettik ama bir türlü ayağımdan atamadım. Böyle bir talihsiz olay yaşadık, başımıza geldi. Ayağımda çok büyük kesikler var, yaralar var ama köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadılar. Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum. Köpeğin sahibi hanımefendi köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu, geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikayetçi olmayacaktım ama bu tavırdan sonra olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hala ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var ayağım koptu diye bas bas bağırdım." dedi.