Tasmasız gezdirilen doberman dehşet saçtı
İstanbul Maltepe'de sahibinin tasmasız gezdirdiği doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Genci ayağından ısıran köpeğe çevredekiler kürek ile vurarak müdahale ederken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirildiği belirtilen doberman cinsi köpek, Eser Alkurt isimli bir gence saldırdı.
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Talihsiz genci ayağından ısıran köpek, bir süre daha saldırmaya devam etti.
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Bu sırada, çevredeki vatandaşlar bir yandan saldırgan köpeği kuyruğundan çekerken, diğer yandan ise kürek ile vurarak müdahale etti.
Saldırıya uğrayan Eser Alkurt acı içerisinde "Ayağım koptu" diye bağırarak yardım isterken, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı.
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SALDIRI ANI KAMERADA
Köpeğin gence saldırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, köpeğin genci ayağından ısırdığı anlar yer alırken, olay yerinde aynı cinsten ikinci bir köpeğin de gezdiği görülüyor.
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Hastaneye kaldırılan Alkurt tedavi sonrası taburcu edildi. Alkurt, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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Alkurt, "Maltepe'de bir kuruyemiş toptancısına mal bırakırken yan bahçenin duvarından atlayarak bir köpek geldi.
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Yanımda arkadaşım vardı önce ona saldırdı, 5 dakika kadar yerde sürdürdü kurtarmaya çalıştık olmadı. Arkadaşım sonra duvardan arkaya atladı, sonra benim üstüme geldi köpek ayağımdan kaptı, çok mücadele ettik ama bir türlü ayağımdan atamadım. Böyle bir talihsiz olay yaşadık, başımıza geldi. Ayağımda çok büyük kesikler var, yaralar var ama köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadılar. Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum. Köpeğin sahibi hanımefendi köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu, geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikayetçi olmayacaktım ama bu tavırdan sonra olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hala ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var ayağım koptu diye bas bas bağırdım." dedi.