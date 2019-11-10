10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Taşıt kredi faizleri, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak gerileyerek kasımın ilk haftasında aylık yüzde 1,27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz, eylül ve ekim aylarındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sırasıyla 425, 325 ve 250 baz puan olmak üzere yapılan toplam 1.000 puanlık politika faizi indirimi, kredi faiz oranlarına da yansıdı.
Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre, taşıt kredi faiz oranları, ilk yarının sonunda aylık ortalama yüzde 2,5 civarında bulunuyordu. Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararların etkileri hissedilmeye başlandı. Enflasyonun tek haneye inmesi, ülke risk priminin düşmesi, TL varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın sert faiz indirimleri taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını sağladı.
Taşıt kredi faizleri, ağustosta aylık yüzde 2'nin altına gerilerken, 3 kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" ve sonrasında özel bankaların da buna destek vermesiyle taşıt kredi faizlerindeki düşüş hızlandı.
Bu yılın eylül ayında yüzde 1,50 sınırına kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları, ekimde yüzde 1,30 seviyelerine indi. Taşıt kredi faizlerindeki düşüş devam ederek kasım ayı başında yüzde 1,27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Öte yandan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank da hazırladıkları özel taşıt finansman paketleri ile müşterilere 60 ay vade ve 500 bin liraya varan tutarlarda aylık yüzde 0,49-0,69 oranla finansman sağlayacak.
PAZARIN 400 BİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞI BEKLENTİSİ
Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yıl 620 bin 937 adetle bir önceki yıla göre sert daralmıştı. Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve şirketlerin bankalarla yaptığı kampanyalarla yılın ikinci yarısından itibaren satışlarda artış görüldü.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyüyerek 41 bin 992 adetlik satış rakamına ulaştı. Geçen ay da artış devam etti. Ekimde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 127,5 artarak 49 bin 75 adet oldu. Böylece yılın 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç satışı, 330 bin 384'e yükseldi.
Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında hem faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 binin üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor.
Dönemler itibarıyla ağırlıklı ortalama aylık taşıt kredi faiz oranları şöyle:
|Tarih
|Aylık faiz (yüzde)
|04-01-2019
|2,37
|11-01-2019
|2,56
|18-01-2019
|2,48
|25-01-2019
|2,43
|01-02-2019
|2,36
|08-02-2019
|2,27
|15-02-2019
|2,18
|22-02-2019
|2,12
|01-03-2019
|1,98
|08-03-2019
|2,02
|15-03-2019
|1,99
|22-03-2019
|1,94
|29-03-2019
|1,90
|05-04-2019
|2,01
|12-04-2019
|2,06
|19-04-2019
|2,14
|26-04-2019
|2,15
|03-05-2019
|2,15
|10-05-2019
|2,23
|17-05-2019
|2,32
|24-05-2019
|2,43
|31-05-2019
|2,37
|07-06-2019
|2,57
|14-06-2019
|2,43
|21-06-2019
|2,33
|28-06-2019
|2,24
|05-07-2019
|2,35
|12-07-2019
|2,31
|19-07-2019
|2,27
|26-07-2019
|2,21
|02-08-2019
|2,05
|09-08-2019
|1,94
|16-08-2019
|1,97
|23-08-2019
|1,83
|30-08-2019
|1,75
|06-09-2019
|1,78
|13-09-2019
|1,73
|20-09-2019
|1,64
|27-09-2019
|1,57
|04-10-2019
|1,42
|11-10-2019
|1,32
|18-10-2019
|1,29
|25-10-2019
|1,31
|01-11-2019
|1,27
Otomobil ve hafif ticari araç pazarının aylık değişimi (yüzde) ise şöyle:
|2017/2018 değişim (yüzde)
|2018/2019 değişim (yüzde)
|Ocak
|-0,70
|-59,02
|Şubat
|0,09
|-47,08
|Mart
|3,45
|-35,53
|Nisan
|-6,40
|-56,46
|Mayıs
|-14,83
|-54,62
|Haziran
|-38,99
|-16,36
|Temmuz
|-35,92
|-66,00
|Ağustos
|-52,65
|-23,58
|Eylül
|-67,73
|82,35
|Ekim
|-76,49
|127,50
|Kasım
|-42,29
|Aralık
|-42,96
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