Stres, heyecan, hızlı koşma gibi nedenlerle ortaya çıkabilen kalp çarpıntısı (taşikardi) nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur? İşte yanıtları...

TAŞİKARDİ (KALP ÇARPINTISI) NEDİR?

Fiziksel aktiviteler de kalp çarpıntısına neden olabilir (Merdiven çıkmak, spor yapmak, gibi). Taşikardi ise basit olarak kalbin, istirahat halindeyken dakikada 100 defadan fazla atmasıyla kalp çarpıntısı oluşması olarak tanımlanabilir. Fiziksel aktiviteler nedeniyle artan kalp çarpıntısı sinüs taşikardisi olarak adlandırılır ve normaldir. Bu, kalbin doğal kalp uyarısını sağlayan ve sağ kulakçıkta bulunan sinüs düğümünün normalden daha hızlı elektrik sinyalleri göndermesiyle olur. Kalp atım hızı artmıştır, fakat ritim bozukluğu yoktur.

Patolojik taşikardilerde ise kalp, dinlenme sırasında üst veya alt odacıklarda veya her ikisinde birden normalden daha hızlı atar. Kalbin daha hızlı atması nedeniyle, kalp kaslarının (miyokard) oksijen ihtiyacı artar. Bu durum uzun süre devam ederse, oksijen yetersizliğine bağlı miyokard hücreleri ölebilir ve bu da kalp krizine yol açabilir.

KALP ÇARPINTISININ NEDENLERİ

Belirli ilaçlara tepki,

Kalbin bazı doğumsal anomalileri,

Çok fazla alkol tüketmek,

Fazla kafein almak,

Kokain ve diğer bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı,

Elektrolit dengesizliği,

Koroner arter hastalığı,

Kalp kapakçık hastalığı,

Kalp yetmezliği,

Kalp kası hastalığı,

Kalp tümörleri,

Kalpteki enfeksiyonlar,

Hipertansiyon,

Tiroid bezinin fazla çalışması,

Sigara içmek,

Bazı akciğer hastalıkları,

Anemi,

Zehirli guatr,

Şekerin düşmesi,

Anksiyete,

Panik atak,

Sigara içmek,

Ateş.

TAŞİKARDİ BELİRTİLERİ

Nefes darlığı,

Baş dönmesi,

Nabızda hızlanma,

Kalp atışlarını hissetmek,

Göğüste rahatsızlık hissi,

Göğüs ağrısı,

Bayılma (senkop),

Bilinç bulanıklığı,

Sersemlik hissi,

Hipotansiyon,

Ani güçsüzlük.

Ciddi vakalarda ise;

Kalp krizi,

Bilinçsizlik,

Yorgunluk,

Kalp kası hasarı,

Nadir durumlarda, komplikasyonlar kan pıhtısı, inme, kalp yetmezliği ve ani ölümü de içerebilir.

TAŞİKARDİ TEDAVİSİ

Tedavi seçenekleri çarpıntının nedenine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavinin doğru şekilde planlanabilmesi için öncelikli hedef altta yatan nedenin saptanmasıdır. Taşikardi sıklığını azaltmak, tekrar etmesini önlemek ve komplikasyon riskini minimuma indirmek için tedavi planı hazırlanır. Bazı durumlarda, gereken tek şey çarpıntının nedenini tedavi etmektir. Diğer durumlarda altta yatan bir sebep bulunamaz ve bu durumda farklı tedavilerin denemesi gerekebilir. Tedavide kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır: