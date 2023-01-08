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Mardin'de tartışmada vurulan genç hayatını kaybetti

Mardin'de, iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartıştığı kişinin kurşun yağdırdığı Ferhat Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 08.01.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
DHA

Mardin'de, silahlı vurulan Ferhat Yiğit (21) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nusaybin ilçesi kırsal Akağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yiğit ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Ferhat Yiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ferhat Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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