Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
İstanbul'da, otomobilde bir süre sohbet eden Ramazan Nazlıcan ile Ahmet Sevim arasında tartışma çıktı. Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçaklayan arkadaşı Ramazan Nazlıcan, Sevim'i otomobille birkaç sokak ilerideki inşaatın önüne atarak kaçtı. Sevim'in cansız bedenini mahalle sakinleri buldu. Kısa sürede yakalanan Ramazan Nazlıcan tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da kan donduran cinayet, 16 Aralık günü, sabah saat 07.30 sıralarında, Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTIArkadaşı tarafından öldürülen Ahmet Sevim.
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, otomobilde bir süre sohbet eden Ahmet Sevim ile Ramazan Nazlıcan arasında tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP İNŞAATA ATTIArkadaşını bıçaklayıp inşaatın önüne atan Ramazan Nazlıcan.
Tartışma sırasında Ramazan Nazlıcan, bıçakla Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçakladı. Nazlıcan, olayda kullandığı bıçağı ve Ahmet Sevim'i bir inşaatın önüne bırakarak kaçtı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sevim'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ZANLI KANLI KIYAFETLERİNİ YIKAMIŞ
Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Nazlıcan'ın kıyafetlerini çamaşır makinasına atarak çalıştığı belirlendi.
KATİL ARKADAŞ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Nazlıcan'ın ifadesinde, Ahmet Sevim'le buluşarak bir konu hakkında tartıştıklarını daha sonra Ahmet Sevim'e ait olan bıçakla olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra Sevim'i ve olayda kullandığı bıçağı bir inşaatın önüne atarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazlıcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ AMA BURAYA KADAR GELİP VEFAT EDİYOR"
Mahalle sakini İbrahim Erdem, "Duyduğuma göre 8. Sokak'ta oluyor olay. Alkollülermiş, arabanın içinde biraz tartışmışlar, daha sonrasında bıçakla galiba boğazına vurmuş. Arabadan yaralı olarak inerken hastaneye yetişmeye çalışmış ama giderken de buraya kadar gelip yığılıp vefat ediyor" dedi.