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Kazı yaparken buldu... Çiftçinin hayatı değişti!

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Panna bölgesinde çiftçilik yapan Mulayam Singh, kazı yaptığı sırada 13.47 karatlık elmas bulup milyoner oldu

09.12.2021 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Tarlayı kazarken buldu, hayatı değişti!
Kazı yaparken buldu... Çiftçinin hayatı değişti!
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HABERTURK.COM

India Today'de yer alan habere göre iyi kalitedeki elması çıkardıktan sonra gözlerine inanamayan Singh arkadaşlarıyla birlikte 6 küçük elmas daha buldu.

Panna Elmas Madenciliği Ofisi'nden Anupam Singh, elmasın değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi (911 bin TL) olduğunu ancak asıl fiyatın açık artırmada kurallara göre belirleneceğini söyledi.

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Müzayededen elde edilen gelirin, vergiler düşüldükten sonra çiftçiye verileceği belirtildi.

Mulayam Singh, altı ortağı olduğunu ve müzayededen elde edilen tutarı onlarla eşit olarak paylaşacağını söyledi. Parayı çocuklarının eğitimi için harcayacağını da sözlerine ekledi.

PEK ÇOK KİŞİYİ ZENGİN ETTİ

Madya Pradeş hükümeti, Panna bölgesindeki elmas rezerv alanında yerel çiftçilere ve işçilere elmas çıkarmaları ve bunları bölge maden memuruna teslim etmeleri için küçük arazi parçaları kiralıyor.

Elmas madenleriyle ünlü olan Panna bölgesinde çıkarılan mücevherlerin pek çok kişiyi zengin ettiği ifade ediliyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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