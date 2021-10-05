Parkta yürürken buldular... Yok böyle şans!

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ABD'nin Arkansas eyaletindeki Elmas Krateri Eyalet Parkı'nı ziyarete giden Noreen Wredberg ve Michael Wredberg çifti, yürüyüş yaptıkları sırada sarı renkte bir taşa rastladı...

O sırada keşiflerinin elmas olduğundan habersiz olan çift, temiz ve parlak olması nedeniyle taşı yanlarına aldı. Durumu parktaki yetkililere anlatmalarıyla taşın 4.38 karat büyüklüğünde bir elmas olduğu ortaya çıktı.

Parka elmas bulma amacıyla gitmediklerini belirten şanslı, çift bu kıymetli taşla ne yapacaklarını henüz bilmediklerini söyledi.

Park yetkilisi Caleb Howell, elmasın "Armut şeklinde, limonata renginde ve jelibon büyüklüğünde" olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bu elması mikroskopta ilk gördüğümde 'Vay canına, şekli ve rengi ne kadar güzel' diye düşündüm."

Yetkililer kadının elması şiddetli yağış olan bir günün sonrasında bulduğunu ve yağmurun kıymetli taşlar aramak için en uygun zaman olduğunu ifade etti. Çünkü yağmurdan sonra taşların toprakta daha görünür olduğunu ve parladığını aktardı.

TAŞI BULAN SAKLAYABİLİYOR

Elmas Krateri Eyalet Parkı'nı ziyaret edenlerin buldukları taşları saklamasına izin veriliyor.

Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçiler tarafından bulunduğunu belirtti.

Bu yıl ise toplamda 46 karatın üzerinde 258 elmasın keşfedildiği aktarıldı. 2020 İşçi Bayramı'nda Arkansaslı bir adamın 9.07 karatlık bir elmas bulduğu bilgisi verildi.