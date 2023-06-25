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Tarladan evine dönen kadın kazada hayatını kaybetti

Samsun'da tarladan evine dönerken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.06.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Tarladan evine dönerken kazada can verdi
İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara Karayolu Adalar mevkisinde dün meydana gelen kazada, Suat Yeşilkaya idaresindeki otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Özen (41) ve eltisi Havva Özen'e (47) çarptı.

Kazada yaralanan kadınlar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk annesi Sevinç Özen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazada Sevinç Özen ile eltisi Havva Özen'in tarladan evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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