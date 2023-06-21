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Tarlada çalışan kız çocuğuna yorgun şoku! Omzuna isabet etti

Burdur'da, ailesine ait tarlada çalışan 14 yaşındaki Sinem G., aniden omzunda acı hissetti. Arı soktuğunu düşünen çocuğun hastanedeki muayenesinde omzunda mermi çekirdeği tespit edildi

Giriş: 21.06.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tarlada çalışan kız çocuğuna yorgun mermi şoku!
DHA

Burdur'da Sinem G. (14), merkez Kışla Mahallesi Kocaan mevkisinde, ailesine ait pancar ekili tarlada, dün çapa yaparken, aniden, sol omzunda acı hissetti.

Ailesi, arı soktuğunu düşünen Sinem G.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen röntgende, Sinem G.'nin sol omuzunda mermi çekirdeğine rastlandı.

Mermi çekirdeği, ameliyatla çıkarıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinem G.'nin babası Hasan G., "Ben burada değildim. İş makinesi gelmişti, muhtarla birlikte yolları yaptırıyorduk. Telefon geldi, baktım çocuk yaralı. Silah yarası olduğunu bilmiyorduk. 'Bir şey soktu' dediler. Hastaneye götürdüm. Orada çekilen röntgen filminden sonra öğrendik mermi olduğunu" dedi.

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