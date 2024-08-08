Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı
Samsun'da hayranlarıyla bir araya gelen Tarkan, konser esnasında defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Ünlü şarkıcı, sevenlerine şu sözlerle seslendi; "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"
- 1
- 2
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rapçi Ceza ve Tarkan sahne aldı.
- 3
Sahneye önce Ceza ardından Tarkan çıktı. Fakat Tarkan, defalarca terini sildiği kırmızı havluyu hayranlarına atmasıyla geceye damgasını vurdu.
-
- 4
"MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"
Tarkan, konser sırasında sevenlerine ilginç anlar yaşattı. Ön taraftaki seyircilerle konuşan Tarkan, o anlarda: "Merak etmeyin, terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi.
- 5
Seyircinin cevabı duyulmazken; "Havlu kalmadı kız" diye sözlerine devam eden Tarkan, ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.