Tarkan, 10 saat sonra çıktı
Tarkan, yeni albüm çalışmalarına başladı. Ünlü şarkıcı, girdiği stüdyodan 10 saat sonra çıktı
Tarkan, 'Geççek'ten sonra sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında, yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini vermişti.
Stüdyoda verdiği pozları paylaşan Tarkan; "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirmişti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; albüm çalışmaları nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olan Tarkan, sabah saatlerinde girdiği Ulus'taki stüdyosundan yaklaşık 10 saat sonra çıktı. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine; “Yakında görüşeceğiz” diyerek aracına bindi.