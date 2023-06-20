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Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 40,20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat endeksi 2023 nisan ayında yıllık yüzde 40,20 aylık ise yüzde 0,63 artış yaşadı

Giriş: 20.06.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 40,20 arttı
HABERTURK.COM

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) 2023 yılı Nisan ayına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, endekste bir önceki aya göre yüzde 0,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,20 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 97,43 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,40 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,35 yükseliş kaydedildi.



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,32 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9,11 ile gübre ve toprak geliştiricileri olarak açıklandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 88,80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 84,14 ile malzemeler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 3,65 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak sıralandı. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,08 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,46 ile makine bakım masrafları oldu.

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