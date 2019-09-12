Bakanlık ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Toplantı Salonu'nda iş birliği protokolü imzalandı.

Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) hibe programının etkinliğini daha da artırmak için MÜSİAD ile iş birliği yaptıklarını belirterek, MÜSİAD ile yapılacak çalışmaların ülkenin her ferdine dokunacağını söyledi.

Protokol sayesinde MÜSİAD üyesi yatırımcılara ulaşarak kırsalda yatırıma geçmelerine katkı sağlayacaklarının altını çizen Pakdemirli, "MÜSİAD, üyelerine IPARD kapsamında eğitimler verecek. Başvuru çağrı ilanları yayınlandığında, MÜSİAD üyeleri hızlıca bilgilendirilecek." diye konuştu.

Ekimde düzenlenecek 3.Tarım ve Orman Şurası'nın sektörün gelecek 25 yılının şekilleneceği önemli bir organizasyon olduğunu anımsatan Pakdemirli, "Bu şuraya MÜSİAD'ın katılımını, fikirlerini ve düşüncelerini iletmesini de özellikle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, kırsalda daha çok yatırım yapmayı amaçladıklarının altın çizerek, IPARD ile sağlanan kırsal kalkınma hibeleriyle çam fıstığı işleme tesisi, süt çiftliği ve güneş enerjisi tesisi gibi yatırımların desteklendiğini anlattı.

IPARD İLE 4 MİLYAR LİRA HİBE VERİLDİ

IPARD kapsamında üç hafta önce başlayan bir yaklaşım olan, "LEADER (Kırsal Ekonominin Kalkındırılması İçin Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar) - Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması"na değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İşte bugün LEADER kapsamında toplam 13 milyon avro yani 83 milyon liralık başvuru çağrısına çıkıyoruz. Bu çerçevede kırsalda, IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan yerel eylem gruplarına destek sağlayacağız. LEADER uygulaması ilk etapta, Ankara, Amasya, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa’nın olduğu 12 ilde uygulanacaktır. LEADER, Avrupa Birliği'ne aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye'de başlıyor"

Pakdemirli, "Son 8 yılda IPARD kapsamında sağladığımız 4 milyar lira hibeyle 7 bini kadın ve gençlere ait 14 binden fazla tesisi destekledik, Kırsalda 10 milyar liralık yatırım, 60 bin yeni istihdam oluşturduk." ifadelerini kullanarak, bu yıl IPARD-2 kapsamında toplam 310 milyon avro yani yaklaşık 2 milyar liralık çağrıya çıkıldığını aktardı.

"KIRSAL KALKINMA ALGISI YENİDEN CANLANDIRILMALI"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da MÜSİAD olarak, üyelerin mevcut işlerinde başarıya ulaşarak, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kırsal kalkınmanın sağlanmasının, politika yapıcılar başta olmak üzere siyasi iradenin kararlılığıyla doğru orantılı olduğunu anlatan Kaan, stratejik sektörlerden biri olarak kabul ettikleri gıda, tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinde ilerlemeyi, kırsal kalkınmada çıkış noktası olarak gördüklerini belirtti.

Giderek kaybolan kırsal kalkınma algısının yeniden canlandırılmasını gerektiğini vurgulayan Kaan, bu amaçla MÜSİAD Kırsal Dönüşüm Tarımsal ve Hayvansal Kalkınma Komitesi'ni kurduklarını ifade etti.

Kaan, tarımsal üretimin, ülkelerin dışa bağlılık ve kendi kendine yetebilmeleri noktasında önemine değinerek, "Avrupa kıtasının tamamında ortalama 3-4 bin çeşit tohum varken, bugün sadece bizim topraklarımızda yaklaşık 7 bin çeşit tohum bulunuyor. Bunun 4 bine yakını, endemik tohum. Böylesine bir zenginliği elimizde bulundururken, bunu koruyarak gelecek nesillere aktarmamız hayati önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin tarımsal ürünlerin üretim ve dış ticaretinde önemli bir aşama kaydettiğine dikkati çeken Kaan, tahıl, sebze, meyve ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi konusunda, yurt içi talebin ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Kaan, gıda, tarım ve hayvancılıkta planlama yapmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hedefleri büyük ve eğer planlı bir şekilde ilerlersek, bu hedefleri gerçekleştirecek gücümüz var. Her platformda ifade ettiğimiz gibi, MÜSİAD olarak bu konuda elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Bu kapsamda bugün imzalarını atacağımız protokolün, en başta ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."