Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul’da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 km uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı’na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir.



İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 23, 2025

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İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan barajların güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.