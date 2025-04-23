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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'nda yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, "İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:34
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        "Barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

        İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan barajların güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        #istanbul
        #Deprem
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