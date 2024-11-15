Tarım ÜFE ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 artış gerçekleşti.

REKLAM advertisement1

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti.

REKLAM Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.