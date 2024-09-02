Tarım Kredi'de bu hafta neler var? Tarım Kredi Kooperatif market 6 Eylül aktüeli
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim devam ediyor. Son gün 6 Eylül olarak belirlenen aktüelde; gıda ve temizlik malzemelerinden onlarca ürün yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 6 Eylül 2024 aktüeli...
Giriş: 02.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:33
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim devam ediyor. 6 Eylül'e kadar marketlerde; içecek çeşitleri, peynirler, temizlik ürünleri gibi onlarca ürün indirimli bir şekilde satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 6 Eylül 2024 aktüeli...
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