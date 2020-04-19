19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Ereğli İlçesi'ndeki yaklaşık 250 mevsimlik tarım işçisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının ardından üretime hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ereğli'ye gelerek çalışan tarım işçileri, koronavirüse karşı tedbirler alarak, bir taraftan geçimini sağlarken diğer taraftan da ülke ekonomisine katkı veriyor.
Mevsimsel hava değişikliğinin göründüğü ilkbahar ayı ile ekim zamanı gelen fidelerin dikimi için tarlalarının başına giden işverenler, işçileri ile ekimlerin yanı sıra olası doğal afetlere karşı da önlemlerini alıyor.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın saha sorumlusu Enver Yeşilmeşe, her şeye rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında bu ülkeye katma değer katan tarım işçilerinin muaf tutulmasından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.
DEZENFEKTAN TEMİN EDİLDİ
İşçilerin sağlığına ilişkin yetkililerle irtibat halinde olduklarını anlatan Yeşilmeşe, "Salgın nedeniyle virüsün tarım sektöründeki çalışanlara bulaşmaması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İş güvenliği uzmanlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda yanımızda çalıştırdığımız mevsimlik tarım işçilerin sağlıklarını da düşünmek zorundayız. Bu kapsamda tarlada çalışan işçilerinin mümkün mertebe sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske kullanmalarını, kaldıkları barınakların temizliğine dikkat ederek kendileri için temin etmiş olduğumuz dezenfektanları kullanmaları yönünde telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.
'İNŞALLAH BEREKETLİ BİR YIL OLACAK'
Nevşehir, Adana ve Konya bölgesinde tarım sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Reşat Yeşilmeşe ise Ereğli'de karpuz, diğer şehirlerde ise patates ve soğan fidesi diktiklerini belirterek "Şu an Konya bölgesinde mevsimlik işçilerimizle, tarlamızın başında fide ekimlerimizi yapıyoruz. Diğer bölgelerde ise daha önce ekmiş olduğumuz ürünlerimizin hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu sene mevsimsel hava değişikliği nedeniyle don olaylarına karşı tedbirlerimizi alıyoruz, yağışlar güzel inşallah bereketli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.
Yeşilmeşe, olası don olaylarına karşı sera yöntemini kullanarak mahsulleri korumaya çalıştıklarını söyledi.
İşçilerin başında çavuş olarak görev yapan Hacı Eren de koronavirüs salgınına rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Siz evde kalın, biz tarıma devam ederiz inşallah. Bizler ülkemizin hizmetinizdeyiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!