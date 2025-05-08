Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.279,21 %2,25
        DOLAR 38,7190 %0,25
        EURO 43,5370 %0,22
        GRAM ALTIN 4.126,69 %0,56
        FAİZ 47,12 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 40,44 %0,33
        BITCOIN 102.749,00 %0,13
        GBP/TRY 51,3123 %0,26
        EUR/USD 1,1231 %0,03
        BRENT 62,84 %2,81
        ÇEYREK ALTIN 6.747,24 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat

        Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gerileyerek 7,1 milyar dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verilerini temel alınarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 1,46 azalışla 7,1 milyar dolara düşerken ithalatı yüzde 19,48 artışla 5,8 milyar dolara yükseldi.

        Sektör ilk çeyrekte 1,29 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 2,26 artışla ton başına 1266 dolara ulaştı.

        Mart ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,62 yükselişle 2,42 milyar dolara çıktı.

        REKLAM

        İlk çeyrekte en fazla ihracat 804 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken onu 688 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 636 milyon dolarla yaş meyve, 545 milyon dolarla bitkisel yağ, 428 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

        İthalatta başı 1,35 milyar dolarla hayvan yemi sektörü çekerken onu 1,07 milyar dolarla bitkisel yağ, 646 milyon dolarla kakao ve çikolata, 545 milyon dolarla canlı hayvan, 253 milyon dolarla kahve, çay ve baharat sektörü takip etti.

        EN ÇOK FINDIK İÇİ İHRAÇ EDİLDİ

        Ocak-mart döneminde ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ilk sırada 395,6 milyon dolarla fındık içi yer aldı. Onu 269,8 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 233,5 milyon dolarla buğday unu izledi. İhracat fındık içinde yüzde 9,32, ayçiçeği yağında yüzde 24,18 artarken buğday ununda yüzde 39,74 düştü.

        En çok ithalatı yapılan ürünler ise 531,4 milyon dolarla sığır, 466,7 milyon dolarla soya fasulyesi, 389,8 milyon dolarla kakao olarak sıralandı.

        Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 850 milyon dolarla Irak yer aldı. Onu 519,1 milyon dolarla Almanya, 458,1 milyon dolarla ABD izledi. İhracat Irak'ta yüzde 7,34 azalırken Almanya'da yüzde 1,48, ABD'de yüzde 9,63 arttı.

        En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise başı 720,6 milyon dolarla Rusya çekti. Onu 538,5 milyon dolarla Brezilya, 523,5 milyon dolarla ABD takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa