Şehirlerin kurulması ve kültürel entegrasyon

İskender, Mısır'daki İskenderiye gibi çeşitli şehirler kurarak, farklı nüfusları kapsayıcı bir siyasi yapı içinde birleştirdi. Bu şehirler, iki kıtanın öğrenim ve kültürünün harmanlanması için bir mikrokozmos haline geldi. İskender'in fetihleri, Yunan medeniyetinin üstünlüğüne olan inancıyla ve kalıcı bir etki yaratma arzusuyla uyumlu bir idealist yaklaşım sergiliyordu.