28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul turizminin en önemli bölgesi olan ve Anıtlar Kurulu'na kayıtlı eserlerin yüzde 90'ına ev sahipliği yapan tarihi yarımadadaki oteller güç birliği yapma kararı aldı. Bu amaçla Sirkeci'den başlayıp Topkapı surlarına kadar olan alanı kapsayan tarihi yarımadadaki oteller Old City Otelciler Platformu adı altında birleşti.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İLE TARİHİ YARIMADA TANITIMI
Tarihi yarımada bölgesinde yaklaşık 1500 otel ve konaklama tesisi olduğunu belirten Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, platformda ilk etapta Laleli, Sultanahmet ve Eminönü bölgesinden toplamda 70 bin yatak kapasitesine sahip 400 otelin yer alacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde bu güç birliğine büyük bir ilgi olacağını düşündüklerini kaydeden Akyüz, hedeflerinin 1000 oteli aynı platformda buluşturmak olduğunu dile getirdi.
Bölgenin tarihini ve kültürünü yurtdışında daha iyi tanıtmak için özel çalışmalar yapacaklarını belirten Akyüz, "Özellikle sosyal medyadaki güçlü isimleri ve kanaat önderlerini kullanmayı düşünüyoruz. Fenomenleri bölgeye davet edip tarihi yarımadadaki turizm potansiyelini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracağız. Bölgenin tarihi ve turistik yapıların merkezinde olduğunu vurgulayacağız. Ayrıca bu sene özelinde Balkan ülkelerinden ve Avrupa'dan daha fazla turist getirebilmek için tek tek ülke bazlı çalışmalar organize edeceğiz. Bu çalışmalar neticesinde Avrupalı turist sayısında artış sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Booking.com ve Expedia gibi rezervasyon sitelerinin otellerden ciddi komisyon aldıklarını ve bu güç birliği sayesinde en önemli hedeflerinden birinin bu komisyonları indirmek olacağını anlatan Karacabay, "Birlik olup bu gibi aracı sitelere ödediğimiz komisyonları düşürmeyi amaçlıyoruz. Başarabilirsek İstanbul turizmi için de önemli bir ek gelir yaratmış olacağız. Bunun yanında hem İstanbul hem Türk turizmi için yurtdışında lobi çalışmaları yürüteceğiz. Bölgemizi anlatırken aynı zamanda İstanbul’u ve ülkemizi de anlatacağız." dedi.
Oluşturacakları güç birliği sayesinde yerel yönetimler nezdinde de temsil güçlerinin artacağını kaydeden Karacabay, bu sayede karşılaştıkları problemlere daha kolay çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti. Karacabay ayrıca birlik sayesinde toplu satın almalarla maliyetleri düşüreceklerini ve düzenli eğitimlerle de daha kalifiye bir iş gücüne ulaşacaklarını söyledi.
Karacabay, yapacakları çalışmaların nihai amacının ise İstanbul’un değerini artırmak ve oda fiyatlarını yeniden eski seviyelerine yükseltmek olduğunu aktardı.
İSTANBUL'DAKİ ODA FİYATLARI AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDE
Öte yandan İstanbul'daki oda fiyatları ile ilgili bilgi veren Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, 2019 yılında şehir genelindeki ortalama oda fiyatının 90 euro, tarihi yarımadada ise 70 euro olduğunu ifade etti.
Bir önceki yıla göre hem doluluklar hem de fiyatlar artsa da halen 2010'lu yılların başından ve Avrupa ortalamalarından çok geride olduklarını anlatan Akyüz, "2011 yılında İstanbul'da ortalama oda fiyatları 152 euroya çıkmıştı. 2013'te ise bu rakam 120 euroydu. Ancak ondan sonra çok sert bir düşüş yaşadık. Mevcut durumda Avrupa ortalamasının çok gerisindeyiz. Şu anda 27 Avrupa ülkesinin ortalaması 113 euro seviyesinde. Paris, Roma ve Londra gibi şehirlere baktığımız zaman 140-150 eurolara çıkıyor. Hatta bu şehirlerin merkezinde ortalama fiyatlar 250 euroya ulaşıyor. İstanbul'a yakışan seviyeler de diğer Avrupa başkentlerinin seviyesi." diye konuştu.
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