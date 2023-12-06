Tarihi Şah Yolu'ndaki kilise ziyarete açılacak

Çakrak ve civarındaki tarihi yapılardan Aya Yorgi'nin 13. yüzyılda, diğerlerinin ise 19. yüzyılda inşa edildiğini belirten İltar, "19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren göçle birlikte Çakrak'ta büyük bir nüfus yoğunluğu oldu. Çakrak köyü bu tarihten itibaren büyüme ve gelişme gösterdi. Köy çevresinde 6 mahallesi var. Her mahallede değişik büyüklüklerde kiliseler mevcut. Osmanlının son döneminde yapılan bu kiliseler, Neo-Bizans olarak değerlendirilecek mimari üsluba sahip" dedi.