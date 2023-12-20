Tarihi rekorlar: Dünyanın en uzun tırnaklı insanlarının ilgi çeken hikayeleri

TIRNAKLARINI UZATMAYA NASIL BAŞLADI?

Tırnaklarını hobi olarak uzatmaya başladığını söyleyen Melvin; "Tırnaklarımı uzatmaya başlamıştım ve bir yandan işe gidiyordum. Bilirsiniz, insanların bir hobisi vardır ve ben de temelde böyle başladım. Bir çatlak ya da kırılmayla nasıl başa çıkacağımı öğrendiğimde ise bu benim başlangıcım oldu." dedi.