Tarihi rekorlar: Dünyanın en uzun tırnaklı insanlarının ilgi çeken hikayeleri
Her insanın kendine ait rutinleri vardır. Günlük hayatta karşılaşılan olağan rutinlerin yanı sıra daha ilginç rutinlere sahip olan insanlar olabilir. Örneğin, dünyanın en uzun tırnaklı insanlarının neden bu kadar uzun tırnaklara sahip olabileceğini hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için dünyanın en uzun tırnaklı 3 insanına dair detaylar...
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1951'de Guinness bira fabrikası genel müdürü Sir Hugh Beaver, arkadaşlarıyla Avrupa’nın en hızlı av kuşu hakkında konuşuyordu fakat hiçbir kitapta sorunun cevabını bulamadıkları için kendi kitaplarını yapmak istediler. Böylelikle 1954’te, ilginç rekorları içeren Guinness rekorlar kitabını oluşturdular. Bu kitapta yer alan dikkat çekici rekorlardan birisi de çok uzun tırnaklı insanlardır. İşte, dünyanın en uzun tırnaklı insanlarına dair bilgiler...
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LEE REDMOND İLE TANIŞIN
Bir zamanlar dünyanın en uzun tırnaklarına sahip olan 82 yaşındaki Amerikalı Lee Redmond, 14 Aralık 2023’te hayatını kaybetti. 1979’dan beri tırnaklarını hiç kesmeden 2003’e kadar uzatan Lee'nin tırnaklarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak 7 metre 51 santimetreydi. Bu uzunlukla, bir çift eldeki en uzun kadın tırnağı rekorunu kazandı.
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Titiz bakım ve manikür sayesinde Lee'nin tırnakları daha da uzadı ve 2008'de bir kez daha ölçüldüğünde 8 metre 65 santimetre uzunluğuna ulaştığı görüldü. Bu rekor, 2022'de Diana Armstrong tarafından tekrardan kırılıncaya kadar unvanını korudu.
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TIRNAK BAKIMINI NASIL YAPIYORDU?
Lee, her gün tırnaklarına ılık zeytinyağı sürüyor ve diş fırçasıyla temizliyordu, ardından her bir tırnağına bir buçuk şişe tırnak sertleştirici sürdükten sonra altın rengine boyuyordu.
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TIRNAKLARINI NASIL KAYBETTİ?
2009 yılında bir araba kazasında tırnakları kırıldı ve bu kazada ağır şekilde yaralandı. Lee'nin kırık tırnaklarının parçaları ise kaza mahallinden toplandı ve tırnaklarını evinde büyük plastik torbalarda sakladı.
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BİR DAHA TIRNAKLARINI UZATTI MI?
Lee'ye sık sık tırnaklarını tekrar uzatmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda şu yanıtı vermişti: Hayır, bu tek seferlik bir şeydi. Onları büyütmek 30 yılımı aldı ve muhtemelen 30 yıl daha yaşayamam.
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KAZADAN ÖNCE DÜNYANIN EN UZUN TIRNAKLI ERKEĞİYLE TANIŞTI
Kazadan birkaç ay önce Lee, Melvin Boothe adlı dünyanın en uzun tırnaklı erkeğinin tırnaklarının ölçülmesine yardımcı olmak için Michigan'da Guinness Dünya Rekorları hakemine katıldı. Melvin, toplam 9 metre 85 santimetre uzunlukla bir çift eldeki en uzun erkek tırnağı rekorunu kırdı.
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MELVIN KAÇ YIL TIRNAK UZATTI?
Tırnaklarını uzatmaya 1970'lerde başladı ve Guinness Dünya Rekorları unvanını aldığında 61 yaşındaydı. Melvin, ne yazık ki rekorunun onaylanmasından sadece 7 ay sonra vefat etti.
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TIRNAKLARINI UZATMAYA NASIL BAŞLADI?
Tırnaklarını hobi olarak uzatmaya başladığını söyleyen Melvin; "Tırnaklarımı uzatmaya başlamıştım ve bir yandan işe gidiyordum. Bilirsiniz, insanların bir hobisi vardır ve ben de temelde böyle başladım. Bir çatlak ya da kırılmayla nasıl başa çıkacağımı öğrendiğimde ise bu benim başlangıcım oldu." dedi.
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EN UZUN KADIN TIRNAK REKORUNUN SAHİBİ DEĞİŞTİ
Rekor, 19 yıl boyunca Lee’nin elinde kaldı ancak 2022’de Diana Armstrong adlı Amerikalı bir kadın bu rekoru tekrar kırdı.
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TIRNAK UZUNLUĞU NEDİR?
13 Mart 2022 itibariyle 13 metre 894 santimetre olarak ölçülen Diana'nın tırnaklarının toplam uzunluğu, standart bir sarı okul otobüsünden daha uzundur.
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TIRNAKLARINI NEDEN KESMEDİ?
Diana her zaman uzun tırnak kullanıyordu ve kızı Latisha’ya bakımını yaptırıyordu. Ancak Latisha, 1997 yılında astım krizinden vefat edince Diana bir daha tırnaklarını kesmek istemedi. Diana, yıllarca depresyonla mücadele ettiğini ve tırnaklarını uzatmanın, ölen kızını aklında tutmanın bir yolu olduğunu söylüyor.
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GÜNLÜK İŞLERİNİ YAPABİLİYOR MU?
Elleriyle yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu ve yerden kıyafetleri almak veya buzdolabını açmak için sıklıkla ayaklarını kullandığını söylüyor. Ayrıca, araba kullanmak ve fermuar çekmek gibi gündelik çoğu işi yapmayı bıraktığını da ekliyor.
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TIRNAKLARINI NASIL BOYUYOR?
25 yıldır tırnaklarını uzatan Diana, tırnaklarını kızı Rania ve torunlarına boyatıyor. Bu tırnakları boyamak 4 gün sürdüğünden yaklaşık 5 yılda bir boyatıyor. Ayrıca bu boyama işlemi için 15 ile 20 arasında oje kullanılıyor.
Kaynak: Guinness World Records