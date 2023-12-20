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        Haberler Gündem Tarihi medreseye spreyle yazı yazdılar

        Tarihi medreseye spreyle yazı yazdılar

        Sivas'ta tarihi Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına sprey boya kullanarak yazı yazan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 01:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:13
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        Tarihi medreseye spreyle yazı yazdılar
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        Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şehrin en önemli tarihi miraslarından birisi olan Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazı yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Olayı gerçekleştirilen kişilerin saptandığı kaydedilen açıklamada, "16 Aralık günü 22.10 sıralarında meydana gelen olaydan hemen sonra Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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