Tarihi Katerina Köşkü turizme kazandırılmayı bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve Rus Çarı II. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen tarihi Katerina Köşkü, atıl durumdan kurtarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

Mimari özellikleriyle dikkat çeken ve bölgenin önemli bir kültürel mirası olan köşk için çeşitli projeler gündeme gelirken, nihai yatırım ve yenileme süreci ise merakla takip ediliyor.

Bir çok kez projelendirilen ve ancak bir türlü yapımına başlanmayan tarihi köşk hem hayvan barınağı olarak kullanılıyor, hem de her geçen gün biraz daha yıkılıyor.

Katerina Köşkü'nü ziyaret eden vatandaşlar ise içler acısı köşkün restore edilmesini bekliyor.

"ÇARLIK DÖNEMİNE AİT TÜRK FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Katerina Köşkü Çarlık dönemine ait Türk filmlerine de ev sahipliği yaptı.

1968 yılında çekimleri yapılan Fikret Hakan ile Fatma Girik'in oynadığı, yönetmen koltuğunda Yılmaz Atadeniz ve Melih Gülgen'ın oturduğu ve 1973 yılında vizyona giren Kafkas Kartalı filmi de Katerina Köşkü'nde çekilmişti.

KATERİNA KÖŞKÜ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Katerina Köşkü, yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan 1896 yılında yapıldı. Köşk, av köşkü ve ana köşk olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolonlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması, bu kolonlarda yer alan peç adı verilen sistemle sağlanıyor.

Av köşkü, değerli misafirlerin ağırlandığı yer olarak kullanıldı. Asıl köşk ise farklı dönemlerde hastane ve saray olarak değerlendirildi. Halk arasında Katerina'nın Köşkü olarak bilinse de bu adlandırma yanlış. Köşk, II. Çar Nikola döneminde yapıldı. Çar'ın eşi Katerina için yaptırıldığı sanılsa da aslında hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi olarak inşa edildi. Aynı zamanda ailenin yazın ve kışın kullandığı av köşkü olarak da biliniyor.