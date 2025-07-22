"Kuş Oteli" olarak bilinen Türkiye'nin tapulu tek lagünü de tehdit altında
Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun olan tapulu tek lagünü, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, kuraklık ve müsilaj tehdidi ile karşı karşıya. "Kuş Oteli" olarak da bilinen lagünde geçen yıla göre kuş popülasyonunda azalma yaşandığına dikkat çeken Hersek Lagünü Alan Sorumlusu Uzman Biyolog Yakut Can Aşıkoğlu, "2024 yılının verilerinde kuş adedi yaklaşık 10 bin 500 olarak tespit edilmiş. 2025 yılında benim gözlemlediğim yaklaşık 5 bin birey diyebilirim" dedi
Giriş: 22.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:07
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Türkiye'nin tapulu tek lagünü, "Kuş Oteli" olarak da bilinen Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, kuraklık ve müsilaj tehdidi ile karşı karşıya.
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