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        Haberler Gündem Son dakika: Balıkesir'de kümese kapatılan kazlara ev hapsi! Kümesten çıkacaklar, denize giremeyecekler

        Balıkesir'de kümese kapatılan kazlara ev hapsi! Kümesten çıkacaklar, denize giremeyecekler

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikleri için şikayet edilen ve kafese kapatılan kazlara "ev hapsi" cezası geldi. 1 aydır kafeste kalan kazların, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkarılabileceğini söylendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:42
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        O kazlara 'ev hapsi'
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        Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara "ev hapsi" geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.

        Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları 11 yılda 30'a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanların CİMER'e şikayette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

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        1 AY KÜMESTE KALDILAR

        Cezai işlem uygulanmaması için 1 ay önce kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edilirken, DHA'nın haberinin ardından kümesteki kazlara 'şartlı tahliye' geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi.

        'EN AZINDAN YÜRÜYÜŞ YAPABİLECEKLER'

        Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş'in ilk işi, 1 aydan beri kümeste kapalı olan kazları, bahçeye salmak oldu. Denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi. Başak Keşniş, "İlçe Tarım Müdürlüğü'nden geldiler, 'denetimli bir şekilde kendi bahçenize salabilirsiniz' dediler. Yine denize giremiyorlar ama şimdilik bu bile güzel bir haber. Hayvanlar en azından yürüyüş yapabilecek, ayakları açılacak. Burada suları var zaten, içine giriyorlar, içiyorlar, seviniyorlar zaten. Sabahtan beri çok güzel. Denetimli serbestlik oldu şu an hayvanlar için. Bahçede gezebiliyorlar en azından, alan geniş zaten. Denize girene kadar yetecek bunlara inşallah" dedi.

        'TOPLU BİR ŞİKAYETTEN BAHSEDİLMİYOR'

        Kazların özgürlüklerine kavuşmasının sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Keşniş, "Çok fazla insan sevindi zaten. Yani o şikayet eden kişinin de bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Öyle toplu bir şikayetten bahsedilmiyor. Bir kişiye karşı bütün mahalle neredeyse ayağa kalktı. Her gelen soruyordu. Yemeklerini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Şimdi bıraktığımızı görenler yine seviniyorlar" diye konuştu.

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