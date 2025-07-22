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        Haberler Sağlık Ölü kalp yeniden çalıştırıldı | Sağlık Haberleri

        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı

        ABD'deki cerrahlar, çalışmayı durdurmuş bir kalbi ameliyat masasında yeniden canlandırarak 3 aylık bir bebeğe nakletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:57
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        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
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        ABD'nin Duke Üniversitesi’nde görevli cerrahlar, kalbi durduktan sonra 5 dakikadan fazla süre boyunca atış göstermeyen bir donör kalbini ameliyat masasında yeniden çalıştırarak 3 aylık bir bebeğe başarıyla nakletti.

        Uzmanlar, donör ailenin onayıyla gerçekleştirilen operasyonda özel olarak tasarlanmış bir sistem kullandı.

        Oksijen sağlayıcı, santrifüj pompa ve kan toplama rezervuarı gibi araçlarla kalp vücut dışında yeniden hayata döndürüldü. Bilimsel rapora göre, nakilden altı ay sonra bebekte kalp reddi ya da işlev bozukluğu görülmedi.

        Uzmanlar bu başarıyı, bebek kalbi gibi küçük organlar için geliştirilen ‘masa üstünde canlandırma’ yöntemiyle açıkladı.

        Mevcut cihazlar, yetişkin organları koruyacak büyüklükte olduğu için bebek kalplerinde işe yaramıyor. Bu yeni sistem, bebek organlarına uygun ilk çözüm olma özelliğini taşıyor.

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