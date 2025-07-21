Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatilde

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Göcek'te görüntülendi.

Erken saatlerde uyanan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, deniz üzerinde seyir eden bir markete geçerek tekne için alışveriş yaptı.