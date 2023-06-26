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Tanyeli'den yeni açıklama! Sevenlerinden dua istedi - Magazin haberleri

Tanyeli'den yeni açıklama

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, sevenlerinden dua istedi. "Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum" ifadelerini kullanan Tanyeli, "Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var. İsyan ettiğiniz her şey bir sınav..." dedi

Giriş: 26.06.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli'nin sağlığına kavuşması için hastanede tedavisine başlanmıştı.

  • PANKREAS KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYOR

    Tanyeli, hastalığıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Sevenlerine seslenerek dua isteyen Tanyeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi: O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı konuldu. Bütün sanat camiasındaki dostlarıma; bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. O kadar kıymetli ki benim için... Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıyorsunuz ve bana yazıyorsunuz. Zaman bir hazinedir. Allah, razı olsun. Allah, tutttuğunuzu altın etsin. Hakkınızı helal edin. Dostlarıma çok teşekkür ederim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Bana çok moral oldu. Saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yoluluk... Arada peruk kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bunu siz söylemeyi borç bildim. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var. İsyan ettiğiniz her şey bir sınav...

     

  • HASTANE ODASINDA EŞİNDEN DESTEK: BU SINAVI DA BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ

    Tanyeli'nin yanından bir an olsun ayrılmayan İlker Sünnili, eşinin hastane odasında çekilen videosunu paylaşarak, ona, "Seni çok seviyorum canım karım. Bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle..." sözleriyle destek olmuştu.

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