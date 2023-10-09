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        Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç kararına karşı açtığı dava reddedildi

        CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:42
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        Tanju Özcan'ın ihraç itirazına ret kararı
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) partiden ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özcan ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan davacı Özcan, 22 Haziran'da tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının gösterildiğini belirtti. Tedbire 3 gün içinde itiraz ettiğini bildiren Özcan, itirazında hangi paylaşımları ve açıklamalarından dolayı disipline sevk edildiğinin açıklanmasını istediğini söyledi.

        Tedbir talebinin reddedildiğini dile getiren Özcan, YDK'nin 20 Temmuz'daki toplantısına sağlık sebepleri dolayısıyla katılamadığını, toplantının da ertelendiğini anlattı.

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        Hakkındaki suçlamaları kuruldan öğrenmek istediğini belirten Özcan, somut suçlamaların kendisine 24 Temmuz'da bildirildiğini, sonrasında da 26 Temmuz'da YDK'de ihraç kararı verildiğini aktardı.

        "KARAR 33.GÜNDE TEBLİĞ OLDU"

        Savunmasını yapamadan hakkında karar verildiğini öne süren Özcan, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla davalı tarafından ilk usulü hata, benim savunmamı süresinde sunamamam kapsamındadır. Verilen kararın bana 33. günde tebliğ olması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan, kararın 30 gün içinde tebliğ edileceğine dair hüküm ihlal edilmiştir. Parti tüzüğümüzde yer alan kararların nereye tebliğ edileceğine dair hüküm de parti kütüğüne kayıtlı olduğu adrese yapılacağı amirdir. Benim üyeliğim ev adresimdir. Fakat hakkımdaki karar belediyeye, orada bulunan bir çalışana tebliğ edilmiştir. Bu yönüyle de verilen karar usulüne uygun tebliğ edilmemiştir."

        Özcan, "Ayrıca karara bakıldığında benim disipline sevk edildiğim tarihten sonra yaptığım paylaşımlar da, hakkımda verilen karara gerekçe yapılmıştır. Bu yönüyle de karar hukuka aykırıdır. Tüm bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilerek, hakkımda tesis edilen kararın iptalini talep ederim." ifadelerini kullandı.

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        Tanju Özcan'ın avukatı da açtıkları davanın kabulünü ve kararın iptalini istedi.

        Davalı avukatı ise Özcan hakkında yürütülen disiplin soruşturma ve kovuşturmasının parti tüzüğü dahil tüm mevzuata uygun yürütüldüğünü belirterek, davanın reddini talep etti.

        Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca kesin olarak davayı reddetti.

        KESİN İHRAÇ CEZASI VERİLMİŞTİ

        Özcan'a, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.

        Özcan, CHP YDK kararına itiraz edip, kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

        Fotoğraf: İHA

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        #son dakika
        #Tanju Özcan
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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