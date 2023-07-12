Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne gidecek

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, değişim talepleri kapsamında Ankara'ya ulaştı. Anıtkabir'i ziyaret eden Özcan, saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'ne gidecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:20
        Tanju Özcan Ankara'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.

        Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

        Özcan, şu ifadeleri kullandı:

        "Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce kazanılması mümkün değil denilen Milli Mücadeleyi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyetini hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.

        Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Atam."

        #Tanju Özcan
        #CHP
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Gram altın rekor kırmaya devam ediyor
        Gram altın rekor kırmaya devam ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürdü
        Evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürdü
        İzmir'deki heyelan riski uydu görüntülerinde!
        İzmir'deki heyelan riski uydu görüntülerinde!
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Stres saç döker mi?
        Stres saç döker mi?
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu!
        Zuckerberg UFC şampiyonlarıyla antremanda
        Zuckerberg UFC şampiyonlarıyla antremanda
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!