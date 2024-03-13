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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tanığın şüpheli ölümü sonrası Boeing hisselerinde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Tanığın şüpheli ölümü sonrası Boeing hisselerinde düşüş

        ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri şirketin uçaklarıyla ilgili yaşanan güvenlik ile üretim sorunları ve davada tanıklık yapacak eski çalışanlarının ölü bulunması sonrası yüzde 4'ün üzerinde düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:40
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        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
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        Boeing, kendisine karşı açılan davada ifade vermesi gereken eski çalışanı John Barnett'in ölü bulunması sonrası bir gecede 4 milyar dolar değer kaybetti.

        Şüpheli intihar ile beraber Pazartesi günü FAA incelemesinde Boeing'in 89 ürün denetiminden 33'ünde başarısız olduğunun da ortaya çıkması sonrası hissedeki kayıplar arttı.

        Görsel: Bloomberg
        Görsel: Bloomberg

        İncelemenin Pazartesi günü New York Times tarafından yayınlanmasının ardından Salı sabahı Boeing hisseleri, 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle yüzde 4'ten fazla düştü.

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        5 Ocak'ta Alaska Havayolları uçağında kapının patlamasından bu yana Boeing'in değeri 150 milyar dolardan 112 milyar dolara kadar geriledi.

        İFADE VERECEK OLAN ESKİ ÇALIŞAN ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        Amerikan havacılık şirketi Boeing'e ait 737 Max’ın kullanılmayan acil durum kapısının bir anda kopmasıyla şirkete yönelik kalite standartları tartışmaları alevlenmişti.

        Eleştirilerin odağındaki şirkette 32 yıl boyunca çalışan ve son dönemde Boeing'in kalite standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren eski çalışanları John Barnett ölü bulunmuştu.

        Ölümünden bir gün önce Boeing’e karşı açılan davada ifade vermesi gereken Barnett'in ifadeye gitmemesinin ardından kaldığı otelin otoparkında bir araçta ölü bulunduğu ve muhtemeln bir intihar sonucu hayatını kaybettiği kaydedilmişti. 2017 yılında emekli olan Barnett’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Boeing
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        #hisse
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