"Birlikte müzikle iyileşeceğiz"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Tan Taşçı, Açıkhava Turnesi'nin Altınoluk konseri için geçtiğimiz akşam Edremit Belediyesi Altınoluk Antandros Amfi Tiyatro sahnesindeydi.

Taşçı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ardından Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bu zorlu süreçte seyircisi ile moral buldu. 39 yaşındaki şarkıcı, "İyi ki geldiniz... Biz birlikte büyüdük, birlikte müzikle de iyileşeceğiz." dedi.

Tan Taşçı, 14 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 19 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro (2. konser), 21 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatro, 24 Ağustos İstanbul Harbiye Açıkhava (5. konser) ve 31 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro (2. konser) sahnelerinde performans sergileyecek.