"Zor İşimiz Zor"u ilk kez seslendirdi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Bu şarkılarla birlikte büyüdük." diyerek, konserine başlayan Tan Taşçı, sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkılarının yeni versiyonlarını seyircisi ile buluşturduğu "Söz&Müzik: Tan Taşçı" serisinde dördüncü kez Harbiye'de sahnenin sahibi oldu. İstanbullular'a eşsiz bir gece yaşatan Taşçı'nın konser biletleri dördüncü kez tükendi.

Tan Taşçı'yı izlemeye gelenler arasında yapımcı Ahmet Çelenk ve Koray Avcı'da vardı. Taşçı, doğa katliamları için bestelediği şarkısı "Zor İşimiz Zor"u ilk kez Harbiye'de söyledi.

"Onlar yaktıkça biz sevgi diliyle yeniden yeşerteceğiz. Sevmeyi öğrenecekler. Doğayı, hayvanları, insanları ama zor, işimiz zor." diyerek şarkıya giren Taşçı'yı Harbiye'yi dolduran müzikseverler ayakta alkışladı. Sanatçı, yoğun istek üzerine "Zor İşimiz Zor"u konserinin her iki bölümünde de seslendirdi.