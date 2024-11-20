Tamir için çıktığı tavandan düştü, eşi son anda kurtuldu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şaban Aman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şaban Aman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ ayak topuğu kırılan Şaban Aman'ın tedavisi sürüyor.