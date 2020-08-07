Tamer Karadağlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Tamer Karadağlı hakkında detaylar haberimizde...
TAMER KARADAĞLI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara),Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.
Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
Rol Aldığı oyunlar
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
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