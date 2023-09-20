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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peynir bidonundan servet çıktı: Tam 267 adet sikke! - Son dakika haberi

        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!

        Van'ın Erciş ilçesinde, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:57
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        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
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        Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        PEYNİR BİDONUNDAN TARİH ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçta yapılan aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi.

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        İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

        Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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        #van
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