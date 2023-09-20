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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

PEYNİR BİDONUNDAN TARİH ÇIKTI AA'da yer alan habere göre bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçta yapılan aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi. REKLAM

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.