Çiftliği imalathane yapmışlar! Tam 10 ton!

AA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne bağlı ekipler, Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

ÇİFTLİĞİ İMALATHANE YAPMIŞLAR

AA'da yer alan habere göre bu adrese baskın yapan ekipler, çiftlikteki barakaların alkol damıtma düzenekleri ve diğer malzemelerle imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

İÇKİLER VİDANJÖRLE BOŞALTILDI

Barakalarda yapılan aramalarda, şişelenen, fıçılara konulan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton şarap, viski ve rakı ele geçirildi.

Tanklardaki içkiler, vidanjörle boşaltıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.Ç'nin (50) emniyetteki işlemleri sürüyor.