Taliban açıkladı: El kesme cezası geri geliyor!

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Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, Afganistan'ı geçmişte yönettiklerinde döneminde gerçekleştirdikleri el kesme cezasının halk önünde olmasa bile gerçekleştirileceğini söyledi.

Geçmişte Taliban’ı bu cezalar sebebiyle eleştirenlere yanıt veren Turabi, The Associated Press'e Kabil'de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi, ancak biz onların yasaları ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemesin. İslam'a uyacağız ve yasalarımızı Kuran'a göre yapacağız.”

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i işgal ettiğinden ve ülkenin kontrolünü ele geçirdiğinden beri, Afganlar ve dünya, 1990'ların sonundaki sert kurallarını yeniden uygulanıp uygulanmayacağını görmek için izliyor. Turabi'nin yorumları, grup liderlerinin teknolojik değişiklikleri kucaklasalar bile son derece muhafazakar, katı bir dünya görüşünde olduklarını kanıtladı.

"Ellerin kesilmesi güvenlik için çok gerekli, caydırıcı etkisi var" diyen Turabi, Bakanlar Kurulu'nun cezaların halka açık bir yerde yapılıp yapılmayacağını konusunda çalıştığını ifade etti.

Turabi, bu kez kadınlar da dahil olmak üzere yargıçların davaları karara bağlayacağını, ancak Afganistan yasalarının temelinin Kuran olacağını söyledi.

Geçmiş yıllarda Turabi, arabalardan müzik kasetleri çıkarmakla, sakallarını kesen erkekleri dövmekle ve sporu yasaklamasıyla ünlüydü.

KADIN GAZETECİNİN SORULARINI YANITLADI

Şimdi ise Taliban'ın değiştiğini söyleyen Turabi, AP’den bir kadın gazetecinin sorularını cevapladı.

Turabi, Taliban'ın televizyona, cep telefonlarına, fotoğraflara ve videoya izin vereceğini, bunun insanların ihtiyacı olduğunu

Taliban'ın medyayı mesajlarını yaymanın bir yolu olarak gördüğünü öne süren Turabil, "Artık yüzlerce kişiye ulaşmak yerine milyonlara ulaşabileceğimizi biliyoruz. Cezaların kamuya açıklanması durumunda, caydırıcı etkiyi yaymak için insanların video veya fotoğraf çekmesine izin verilebilir" dedi.

Taliban yönetimine yönelik eleştirileri reddeden Turabi, 1990'ların sonlarında "Ülkenin her yerinde tam bir güvenliğe sahiptik" dedi.

Turabi, yeni Taliban hükümetinde hapishanelerden sorumlu ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde yer alıyor.