Taliban'ın ilk Avrupa ziyaretinde protesto

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupalı yetkililerle ilk görüşmesi Norveç'in başkenti Oslo'da devam ediyor. Üç gün sürmesi planlanan görüşmelerde devam ederken, Oslo'da Taliban protesto edildi.
Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.
Açıklamada, toplantı sırasında, katılımcıların birbirinin görüşlerini sabırla dinlediği ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Katılımcıların, Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladığı ve Afganların ülkede daha iyi siyasi, ekonomik ve güvenlik için birlikte çalışması gereğinin vurgulandığı aktarıldı.
Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğunun tüm katılımcılar tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.
OSLO'DA TALİBAN PROTESTOSU
Çoğunluğu Norveç'te yaşayan Afganlardan oluşan yaklaşık 200 kişi, Oslo'da Taliban heyetinin, hükümet yetkilileri ile görüşmesi sürerken protesto düzenledi.
Protestocular, "Taliban'a hayır" diye bağırarak, Dışişleri Bakanı Vekili Amir Khan Muttaqi liderliğindeki heyet ile yapılan görüşmeleri kınayarak, Taliban'ın "2001'de ve öncesinde olduğu kadar acımasız" olduğu konusunda uyardı.
Kapalı kapılar ardındaki toplantılar, Oslo'nun karla kaplı dağlarına yakın bir otelde gerçekleşiyor.
Görüşmelerin ilk gününde, Taliban temsilcilerinin Afganistan'dan ve Afgan diasporasından kadın hakları aktivistleri ve insan hakları savunucuları ile buluşacağı bir toplantı düzenlendi.
Büyüyen bir insani krizin ortasında, Afganistan'da faaliyet gösteren yardım kuruluşları, görüşmelerin çok önemli olduğunu söyledi.
Afganistan’da insani yardımda bulunan bir sivil toplum kuruluşunun Genel Sekreteri Liv Kjølseth, "Afganistan'daki çok, çok dramatik ve zor duruma çözümler bulabilmemiz için artık daha ileri gidebileceğimizi" umduğunu söyledi.
Kjølseth, istikrarsız insani durumu etkili bir şekilde ele almak için "Taliban ile uluslararası toplum arasındaki mevcut açmazın" çözülmesi gerektiğini vurguladı.
NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.
Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.
Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.
Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.
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