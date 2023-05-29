Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Taliban ile gerilim sonrası İran'dan açıklama: Görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, sınırda yaşanan çatışmaların ardından Taliban yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, sorunun çözüldüğünü ve sınırlarda güvenliğin sağlandığını söyledi.

Giriş: 29.05.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Taliban ile gerilim sonrası İran'dan açıklama: Görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
HABERTURK.COM

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Vahidi, İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki sınırda Sasuli Karakolu yakınlarındaki çatışmayı değerlendirdi.

Çatışmada Taliban güçlerine "gereken karşılığın verildiğini" ifade eden Vahidi, "Kısa süreli bir çatışma yaşandı. Taliban tarafıyla da görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü. Şu anda bir sorun yok, sınır sakin ve açık." dedi.

İran, dün sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında 2 İran sınır muhafızının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Taliban ise bir üyesinin çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Taraflar birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçlamıştı.

İran ile Taliban arasında son günlerde Hilmend Nehri'ndeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor.

Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki barajlarındaki su miktarının azaldığını ve bu yüzden İran'a su ulaşmadığını savunurken, İran ise teknik bir heyetin barajları ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini belirtiyor.

Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından Pakistan ve İran askerleri ile Taliban güçleri arasında zaman zaman çatışmalar gerçekleşiyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi
AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.