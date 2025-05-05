Talas ile Geumsan "kardeş şehir" oldu

Talas Belediyesi ile Geumsan şehri arasında "kardeş şehir" protokolü
Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri "kardeş şehir" oldu
Giriş: 05.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:19
Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.
İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza attı.
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