Beyoğlu saldırısının şüphelileri adliyeye sevk edildi!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.

50 şüpheli arasında patlayıcıyı olay yerine bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır da bulunuyordu.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.