İfadesinde itiraf etti! ‘Ben Hacı Kod adlı kişiden talimatları aldım’

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü gerçekleşen terör saldırısı sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olaydan sonra sıkı bir takip sonucu yakalanan bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, ifadesinde önemli itiraflarda bulundu.

"TALİMATLARI ‘HACI’ KOD ADLI KİŞİDEN ALDIM”

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen soruşturmada Albashır’ın ifadesi avukat eşliğinde alındı. Albashır ifadesinde Suriye Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı örgüt mensubu tarafından eylem yapmak için Türkiye’ye gönderildiğini söyledi. "Talimatları Hacı kod adlı kişiden aldım. Münbiç'te 2 ay kaldım. Daha sonra Afrin ve İdlip üzerinden Türkiye’ye geçtim” dedi.

"ÇANTAYI BIRAK AYRIL” DİYEN “HACI “

Ortaya çıkan görüntülerde 15.30’da İstiklal Caddesi’ndeki banka gelip oturan Albashır'in tam 41 dakika oturduğu görülmüştü. Yapılan soruşturmada 41 dakikalık beklemenin sırrı da ortaya çıkmıştı. Albashır bankta otururken kendisine telefonla arayan örgüt yöneticilerinden birinin “Çantayı bırak ayrıl” dediği ortaya çıkmıştı. Albashır ifadesinde “Çantayı bırak ayrıl” diyerek kendisini arayan kişinin de kod adı Hacı olan örgüt mensubu olduğunu söyledi.

GELDİĞİ VE KAÇTIĞI ANLAR

Polis tarafından bin 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan Albashır´in bombalı saldırıdan önceki ve sonraki anlarına ait görüntülervde ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Albashır, 15.17´de Taksim Meydanı´ndan İstiklal Caddesi´ne doğru yürüyor. Saat 15.30´da sırt çantasında bomba olan saldırgan patlamanın meydana geldiği banka oturuyor ve 16.11´e kadar bu banktan hiç kalkmıyor. Saat 16.11 olduğunda terörist çantasını bırakıp banktan uzaklaşıyor. Saat 16.14'te patlama meydana geliyor. Terörist, Taksim Meydanı´na doğru koşarak uzaklaşıyor.