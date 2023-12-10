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        Haberler Gündem Taksim İstiklal Caddesi'nde "Pes" dedirten hırsızlık! Kaşla göz arasında piyango biletlerini çaldı - VİDEO HABER

        İstiklal Caddesi'nde "Pes" dedirten hırsızlık! Kaşla göz arasında piyango biletlerini çaldı

        Taksim İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz akşam yaşanan hırsızlık "Bu kadarına da pes!" dedirtti. Seyyar haldeki Milli Piyango bileti satış noktasına gelen hırsız, kaşla göz arasında 250 piyango biletini çaldı. Hırsızlık anları amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:32
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        İstiklal'de piyango hırsızlığı kamerada
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        Taksim İstiklal Caddesi’nde yılbaşı öncesi seyyar olarak Milli Piyango bileti satan adamın bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, 30 bin lira değerinde 220 adet yılbaşı biletini çaldı.

        Olay anı kameralara yansırken, hırsız Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından çaldığı biletleri incelerken yakaladı. Biletlerini teslim alan piyangocu İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi.

        Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan İbrahim Ünlü, caddenin işlek olduğu gün müşterilerle ilgilenmeye başladı.

        O esnada Ünlü’nün tezgahına yaklaşan bir şahıs, bir süre çevresinde dolaştı. Satıcının boş anını kollayan şahıs, müşteriler tezgahta yoğun olduğu esnada Ünlü’nün yere eğilmesini fırsat bilerek el çabukluğuyla 30 bin lira değerindeki 199 adet çeyrek, 12 adet tam, 9 adet yarım Milli Piyango bileti bulunan desteyi çaldı. Şahıs ardından hızla uzaklaşırken, yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

        KAŞLA GÖZ ARASINDA HIRSIZLIK

        Olayın ardından biletlerin azaldığını fark eden Ünlü, kamera görüntülerini inceleyince hırsızlık olayını fark etti. Soluğu emniyette alan Ünlü, hırsız hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın önce dakikalarca keşif yaptığı, ardından da hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Biletleri çalan şahsı tek tek kamera görüntülerini inceleyerek takip eden polis, bir otele girdiğini tespit etti.

        ASAYİŞ EKİPLERİ YAKALDI

        Otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, H.Y.‘yi (30) çaldığı biletleri incelerken kıskıvrak yakaladı. Odada yapılan aramalarda çalınan biletler ele geçirilirken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapılan H.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        "POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

        Biletler ise polis tarafından sahibi İbrahim Ünlü’ye teslim edildi. Biletlerini alan İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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