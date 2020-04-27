İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldığı görüldü.

Polis anıtın çevresinde inceleme başlattı.

KISITLAMANIN ARDINDAN MEYDANA ÇIKTILAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.