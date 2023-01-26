Taksilerde 'tepe lambası' teklifi görüşülecek

UKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksilere yeni teklif geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunacağı 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

"TEKLİF UKOME'DEN GEÇERSE BÜTÜN TAKSİLER BUNU TAKMAK ZORUNDA OLACAK"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bazı araçlarda yolcu olup olmadığının anlaşılmadığını belirterek, "Yeni bir sistem hayata geçecek. Biz de destekliyoruz ve çok önemli. Ticari taksilerin tepe lambaları LED ışıklı olacak. Taksimetreye entegreli olacak. Taksimetre açık yani aracın içerisinde yolcu varsa tepe lambası dolu yazacak. Taksimetre kapalı ise tepe lambası boş yazacak. Eğer taksici arkadaşımız uygulamadan çağrılıyorsa veya bir yolcu telefon çağrısına gidiyorsa LED ışıklı tepe lambasında rezerve yazacak. Ve Allah korusun herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıysa yolcunun araç içerisindeki şiddetiyle karşılaştıysa veya bir sıkıntılı olaysa imdat yazısı yazacak. Biz bu projeyi destekliyoruz. İstanbul halkımız için de çok önemli. En azından bir yerde taksi bekledikleri zaman gelen taksinin dolu veya boş olduğunu tepe lambasından okuyup görecekler. Burada da yolcuyla taksicinin arasındaki 'almıyor veya neden almadı' gibi algılar da ortadan kalkmış olacak. Bu konu UKOME'nin gündeminde, konuyla alakalı müzakere edilecek. Eğer bu karar alınırsa biz bu kararın bütün taksilerde uygulanmasını talep ediyoruz. Tabii tedarik konusu yavaş yavaş tamamlanır bu tepe lambaları. Tabii bir de mecburi tutulmaz ama karar alınır. Bir zaman tanınır. Ona göre taksi bu tepe lambalarının tedarik ederler. Ama günün sonunda bütün taksiler mecbur bunu takmak zorundalar" diye konuştu.