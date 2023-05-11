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Diyarbakır'da taksici dehşeti! Kalabalık diye ailesini almadığı kişiyi 100 metre sürükledi

Diyarbakır'da bir taksici, kalabalık oldukları için ailesini almadığı kişiyi tartışma sırasında kolunu camdan içeri soktuğu sırada hareket ederek 100 metre sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda başından, yüzünden ve bacağından yaralanan Murat Aktaş, "Taksi şoförüne gitmesini söylediğim esnada, bana hakaret ve küfürler etmeye başladı. Ben de elimi ona uzattığım gibi, gaza basarak yaklaşık 100 metre gitti. Ben gözümü hastanede açtım. Şikâyetçi oldum ama şu ana kadar bir şey çıkmadı" diyerek sürücünün yakalanmasını istedi

Giriş: 11.05.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Taksici dehşeti! Yolcuyu 100 metre sürükledi - En son haberler
DHA

Diyarbakır'da, kalabalık oldukları için ailesini almayan taksi şoförüyle yaşadıkları tartışmanın ardından, hareket eden araca tutunarak yaklaşık 100 metre sürüklenip yaralanan Murat Aktaş (41), sürücünün yakalanmasını istedi.

Olay, 6 Mayıs günü akşam saatlerinde Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında kadınların da olduğu 7 kişilik aile, yakınlarının nişanı sonrası düğün salonundan çıkıp, bu sırada yoldan geçen taksiyi durdurdu.

İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü, aracın süspansiyonlu olduğunu, binmeleri durumunda yere temas ederek hasar alacağı gerekçesiyle aileyi almak istemedi.

YAKLAŞIK 100 METRE SÜRÜKLENDİ

Sürücü ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, bu sırada otoparktan aracıyla çıkan Murat Aktaş, kardeşinin sürücüyle tartıştığını gördü. Taksinin yanına giden Aktaş da tartışmaya dahil oldu. Kolunu camdan içeriye sokan Aktaş, sürücünün hareket etmesiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi.

SÜRÜCÜDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, başından, yüzünden ve bacağından yaralanan Aktaş, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından polis merkezine giden Murat Aktaş, sürücüden şikayetçi oldu.

"ŞİDDET UYGULAMADIM, SÜRÜCÜ TEHDİT ETTİ"

Yaşadığı anları anlatan Aktaş, sürücünün kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay anını anlattı:

"6 Mayıs'ta bir düğün salonunda akrabamızın nişan töreni vardı. Nişan töreninde en son bizim aile çıktı. Ben arabamla çıkarken küçük kardeşim Sedrettin'in taksiciyle tartıştığını gördüm. Arabamı biraz ileride park ettim ve taksinin yanına geldim. Taksi şoförüne sorunun ne olduğunu sorduğumda, sıkıntının olmadığını söyledi. Daha sonra kardeşime ne olduğunu sorunca bana, 'Çocuklu aile olduğumuz için bizi alamayacağını söyledi' dedi. Ben de 'Sıkıntı yok, bu olmasa başka taksiye binersin, sonuçta paranla biniyorsun. Siz uzaklaşın gidin' dedim.

Daha sonra taksi şoförüne, "Ağabeyciğim sıkıntı yoksa sen de devam et' dedim. Bunu 3 veya 4 kere söylememe rağmen, taksici devam etmeyeceğini söyledi. Eline telefonu alarak başkasını arayacaktı. O esnada 'Siz burada bekleyin başınıza neler getireceğim' diyerek bize tehditler savurdu. Bana hakaret ve küfürler etmeye başladı. Ben de elimi ona uzattığım gibi, gaza basarak yaklaşık 100 metre gitti. Ben gözümü hastanede açtım. Kafamda, yüzümde ve bacağımda yaralar var. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum ama şu ana kadar bir şey çıkmadı. Ben zaten ona kesinlikle şiddet uygulamadım. Beni haksız yere bu hale getirdi."

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